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Первая гроза прошла в Хабаровске

Автор:
yuran02
Дата публикации:
15:02
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Вечером 25 апреля небо затянула черная туча и пошел град, который сопровождался грозой.

  • 17
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Комментарии (0)

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