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Горы мусора скопились в Нефтеюганске

Автор:
priboy
Дата публикации:
15:03
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  • 0

Горы мусора скопились во дворах в Нефтеюганске.

  • 15
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Комментарии (0)

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