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Обновленое информационное табло над дверями в поездах метрополитена

Автор:
Sargo
Дата публикации:
14:36
  • 23
  • 1

В метрополитене Москвы начали обновлять дизайн информационного табло над дверями поездов.

  • 23
  • 1

Комментарии (1)

  • Max_019
    14:39
    Обновлённое!!!
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