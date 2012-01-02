Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Мелкий град и солнце в Гамбурге

Мелкий град и солнце в Гамбурге

Автор:
akhunovrustam
Дата публикации:
14:37
  • 23
  • 0

Мелкий, но интенсивный град в Гамбурге неожиданно сменился ярким солнцем.

  • 23
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

17 0
15:02 | yuran02
Первая гроза прошла в Хабаровске
26 0
09:55 | Dionis
Град прошел в Сочи
26 0
21.04 17:53 | LaimeLaim
Гало в небе над Москвой
182 0
03.02 14:36 | mreportertv
В Дрездене полицейская собака столкнула на рельсы прохожего
575 3
02.01.2012 20:36 | Hamburger
В германском Гамбурге горел склад