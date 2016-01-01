Один человек погиб в аварии в ТиНАО и 4 пострадали

Автор: Разведчик Дата публикации: 14:31

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Столкнулись минивен Хонда и УАЗ. УАЗ двигался по проселочной дороге со стороны д. Дубовка в сторону д. Товарищево. На пересечении с Варшавским шоссе водитель УАЗа не пропустил двигавшийся в сторону области минивен. Водитель Хонды не успел затормозить и на высокой скорости протаранил УАЗ. От удара УАЗ несколько раз перевернулся, а Хонда улетела в кювет. В момент аварии водителя УАЗа выбросило на проезжую часть. От полученных травм он скончался. Пострадали также 4 человека из минивена Хонда. Их направили в больницы на вертолете ЦЭМП и машинах скорой помощи. Движение по трассе временно ограничено.