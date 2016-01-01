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Один человек погиб в аварии в ТиНАО и 4 пострадали

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
14:31
  • 125
  • 2

Столкнулись минивен Хонда и УАЗ. УАЗ двигался по проселочной дороге со стороны д. Дубовка в сторону д. Товарищево. На пересечении с Варшавским шоссе водитель УАЗа не пропустил двигавшийся в сторону области минивен. Водитель Хонды не успел затормозить и на высокой скорости протаранил УАЗ. От удара УАЗ несколько раз перевернулся, а Хонда улетела в кювет. В момент аварии водителя УАЗа выбросило на проезжую часть. От полученных травм он скончался. Пострадали также 4 человека из минивена Хонда. Их направили в больницы на вертолете ЦЭМП и машинах скорой помощи. Движение по трассе временно ограничено.

  • 125
  • 2

Комментарии (2)

  • tim777
    15:36
    По М24 в 15:04: http://tv.m24.ru/videos/128439
  • Max_019
    16:53
    АГН в 16:51: http://www.mskagency.ru/materials/2660604.
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