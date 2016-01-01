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Экологическая проблемка в Уфе

Автор:
Аноним
Дата публикации:
14:40
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Внимание! "Благотворительный Фонд "Потеряшка-бытовая техника"! Если вы потеряли свой холодильник, стиральную машину, пианино, чугунную или консервную ванны и другие бытовые (и не только) предметы, срочно езжайте на улицу Ахметова в г.Уфа. Торопитесь, здесь их быстро усыпляют, превращая в цветмет, но вы сможете найти гниющий остов от вашего любимца! Тут их выбрасывают не отходя от дома! И в паводок часть поплывет по Белой реке...но это уж как вам повезёт, спешите!

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