Дорожный конфликт закончился стрельбой в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 15:07

183

183 1

Участник автомобильной аварии в центре столицы выстрелил оппоненту в голову и скрылся, полиция объявила план «Перехват». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах. «После дорожно-транспортного происшествия на ул. Бутырский Вал, д. 5 один из участников ДТП - водитель автомобиля Mercedes - выстрелил другому в голову и скрылся с места происшествия. Полиция объявила по городу план «Перехват», - сказал собеседник агентства. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве агентству подтвердили информацию о происшествии. «На ул. Бутырский Вал после ДТП водитель Mercedes ранил своего оппонента и скрылся. Проводятся мероприятия, предусмотренные планом «Перехват», - сказали в столичном главке.