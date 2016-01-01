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Дорожный конфликт закончился стрельбой в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
15:07
  • 183
  • 1

Участник автомобильной аварии в центре столицы выстрелил оппоненту в голову и скрылся, полиция объявила план «Перехват». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах. «После дорожно-транспортного происшествия на ул. Бутырский Вал, д. 5 один из участников ДТП - водитель автомобиля Mercedes - выстрелил другому в голову и скрылся с места происшествия. Полиция объявила по городу план «Перехват», - сказал собеседник агентства. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве агентству подтвердили информацию о происшествии. «На ул. Бутырский Вал после ДТП водитель Mercedes ранил своего оппонента и скрылся. Проводятся мероприятия, предусмотренные планом «Перехват», - сказали в столичном главке.

  • 183
  • 1

Комментарии (1)

  • Max_019
    16:50
    АГН в 16:49: http://www.mskagency.ru/materials/2660596.
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