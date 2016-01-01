Крупная свалка мусора у села Вихорна в Ступинском районе Московской области

Автор: StuPPvir Дата публикации: 15:58

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Длительное время не может решиться проблема с захламлением бывшего золоотвала ТЭЦ-17 Мосэнерго расположенном в районе села Вихорна Ступинского района Московской области. Широко разрекламированный портал Правительства Московской области "Добродел" а также обращения в Госадмтехнадзор Московской области не помогли решить проблему. Горы мусора продолжают расти кроме того мусор часто поджигают и все это может привести к возникновению лесного пожара. Хотя проблему можно решить всего лишь ограничив подъездной путь к данному золоотвалу установив бетонные блоки.