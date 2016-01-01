Электродепо «Выхино» Московского метрополитена посетили дети из детских домов

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 18:13

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Электродепо «Выхино» Московского метрополитена посетили дети из детских домов. Сотрудники столичной подземки рассказали детям про новый поезд «Москва». Ребята смогли посидеть в кабине машиниста. Один из машинистов провёл для детей экскурсию по поезду, рассказал им что нового внедрили в новый подвижной состав. В конце мероприятия дети получили от Московского метро памятные призы.