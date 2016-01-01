Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Электродепо «Выхино» Московского метрополитена посетили дети из детских домов

Электродепо «Выхино» Московского метрополитена посетили дети из детских домов

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
18:13
  • 70
  • 0

Электродепо «Выхино» Московского метрополитена посетили дети из детских домов. Сотрудники столичной подземки рассказали детям про новый поезд «Москва». Ребята смогли посидеть в кабине машиниста. Один из машинистов провёл для детей экскурсию по поезду, рассказал им что нового внедрили в новый подвижной состав. В конце мероприятия дети получили от Московского метро памятные призы.

  • 70
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

21 0
15:54 | Uwis
Мемориальную доску писателю-фантасту Ивану Ефремову открыли в Б. Спасоглинищевском переулке
30 1
14:36 | Sargo
Обновленное информационное табло над дверями в поездах метрополитена