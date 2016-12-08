Площадка под новое колесо обозрения на ВДНХ

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Строительство нового колеса обозрения на ВДНХ в Москве планируется начать уже в июле 2017 года. Участок под строительство колеса обозрения расположен в южной части ВДНХ, не входящий в состав парка аттракционов «Парк будущего». В данный момент начался демонтаж ветхих строений, находящихся на участке. В проекте предусмотрены: просторный крытый променад, сеть тематических ресторанов, магазины, кинотеатр и музей восковых фигур. Самое высокое колесо обозрения в Европе, которое будет открыто в 2018 году на территории ВДНХ, ежегодно будет принимать более 1,5 миллионов посетителей. Инвестором проекта выступит компания ООО «Колесо-ВДНХ», входящая в ГК «Регионы». Колесо обозрения будет иметь высоту 140 метров, оно будет оборудовано тридцатью закрытыми кабинами, каждая из которых будет вмешать 20 человек. В числе кабин будут и три VIP-кабины повышенной комфортности. Благодаря их стеклянным стенам, а также системе охлаждения и обогрева воздуха посетители смогут в любое время года с комфортом наслаждаться панорамными видами на всю Москву.