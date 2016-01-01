Загруженность столичного трафика достигла 9 баллов

Автор: tim777 Дата публикации: 19:34

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Загруженность дорог в Москве оценивается в девять баллов. Согласно данным сервиса, движение транспорта затруднено на западе МКАД с внешней стороны, на юго-западе МКАД с внутренней стороны, а также юго-востоке и северо-востоке с обеих сторон МКАД. Низкая скорость движения зафиксирована на Новорязанском, Ленинградском, Киевском шоссе и на шоссе Энтузиастов. Затруднения в движении отмечаются по всему периметру ТТК, за исключением Хорошевской эстакады и Лефортовской набережной. На Садовом кольце минимальная скорость транспортного потока зафиксирована на юго-западе в районе станции метро «Таганская»: так, скорость движения здесь - 2 км/ч. Кроме того, в центре Москвы загружены ул. Мясницкая, ул. Большая Лубянка, Бульварное кольцо, Рождественский бульвар, а также Устьинская, Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская набережные.