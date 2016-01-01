Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Пожар на Ленинградской улице в Воронеже

Пожар на Ленинградской улице в Воронеже

Автор:
fatpoliceman
Дата публикации:
20:45
  • 15
  • 0

Пожар на Ленинградской улице в Воронеже.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

33 1
11:55 | Павел Сибилёв
Канск окутал смог
56 0
23.04 14:59 | cameraman
Пал травы в Красноярском крае
36 0
24.04 17:34 | vrnsolfet1
Тротуар выложенный плиткой превратился в негодность в Воронеже