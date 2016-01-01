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Пресс-конференция посвященная предстоящему фестивалю "Московская весна a cappella"

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
21:45
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В преддеверие московского фестиваля на Тверской площади состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему открытию необычного фестиваля "Московская весна a cappella". В конференции приняли участие члены и жюри конкурса: певицы Любовь Казарновская и Валерия, композитор и продюсер Виктор Дробыш. Конкурс "Московская весна a cappella" пройдет в рамках фестиваля "Московская весна". Все 10 дней улицы и скверы, привокзальные площади, балконы домов и фонтаны станут оригинальными и необычными концертными площадками. 12 стран участников : Россия, Великобритания, Испания, Италия, США, Франция, Венгрия, Польша, Грузия, Сингапур, Литва и Австрия наполнят город своим необычным пением. A Cappella это пение в разных направлениях без участия музыкальных инструментов. Весеннее настроение и атмосферу праздника горожанам и гостям столицы будут создать исполнители различных жанров и возрастов. Фестиваль откроется в столице 28 апреля и продлится до 7 мая.

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