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Полюбившиеся горожанам качели не выдержали наплыва любителей

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
21:45
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Это излюбленное место горожан и гостей столицы покачаться на качелях. Одни из качелей оборвались на Триумфальной площади.

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