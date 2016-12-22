Полюбившиеся горожанам качели не выдержали наплыва любителей

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 21:45

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Это излюбленное место горожан и гостей столицы покачаться на качелях. Одни из качелей оборвались на Триумфальной площади.