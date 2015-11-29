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Деревья и удобные скамейки около Миууского сквера

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
21:45
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По периметру Миууского сквера установили лавочки, урны и высадили деревья.

  • 7
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Комментарии (0)

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