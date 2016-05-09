Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Первая репетиция парада Победы состоялась в центре Москвы

Первая репетиция парада Победы состоялась в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
00:12
  • 57
  • 0

25 апреля с 9 часов вечера движение транспорта по Тверской улице было перекрыто из-за проведения первой репетиции Парада победы. От Пушкинской площади Тверская улица была перекрыта тяжелыми самосвалами, а на отрезке до Манежной площади военными отрабатывались движения и строевой шаг в колонне. Горожане гуляющие поздним вечером по центру города с интересом наблюдали за происходящим. Некоторые снимали репетицию военных на камеры мобильных устройств.

  • 57
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

12 0
00:26 | Uwis
Природа просыпается
33 1
25.04 22:18 | tim777
На Тверской улице в Москве начинается репетиция Парада Победы
163 2
13.04 01:45 | AlTeg()
Генеральная репетиция парада трамваев прошла в Москве
284 0
09.05.2016 17:26 | Максим Алёхин
В селе Углянец Воронежской области прошёл Парад Победы