Первая репетиция парада Победы состоялась в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 00:12

57

57 0

25 апреля с 9 часов вечера движение транспорта по Тверской улице было перекрыто из-за проведения первой репетиции Парада победы. От Пушкинской площади Тверская улица была перекрыта тяжелыми самосвалами, а на отрезке до Манежной площади военными отрабатывались движения и строевой шаг в колонне. Горожане гуляющие поздним вечером по центру города с интересом наблюдали за происходящим. Некоторые снимали репетицию военных на камеры мобильных устройств.