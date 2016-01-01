Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Многочисленные ямы во дворе на улице Красная Позиция в Казани

Многочисленные ямы во дворе на улице Красная Позиция в Казани

Автор:
lars72
Дата публикации:
10:57
  • 10
  • 0

Ужасная дорога во дворе на улице Красная Позиция 7 и вся улица в больших ямах.

  • 10
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

10 0
12:57 | vrnsolfet1
В Воронеже положили новый асфальт на улице Чапаева
2 0
13:05 | Luba175
Разбитая дорога в посёлке Уткино Ярославской области
11 0
11:51 | hodoklesha74
Плохие дороги Любинского района Омской области
54 0
24.04 11:27 | Konstantin_29
Плохие дороги Архангельска
33 0
24.04 00:47 | Аноним
Стройка под окнами жилого дома в городе Казани Республики Татарстан