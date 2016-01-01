Крупное ДТП произошло в Рузском районе Подмосковья

Автор: Разведчик Дата публикации: 07:15

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Столкнулись две фуры в составе тягача "Скания", многоосный самосвал "Вольво" и многоосный самосвал "МАН". Самосвалы двигались по Минскому шоссе в сторону Москвы. На 90 километре трассы у самосвала "МАН" возникли проблемы с передним колесом. Водитель прижался вправо к обочине и стал выполнять ремонт. Позднее ему на помощь подоспел самосвал "Вольво" и водители продолжили ремонтировать машину. Через несколько минут в заднюю часть самосвала "Вольво" врезалась фура "Скания". Удар был настолько сильным, что у "Скании" оторвало кабину. Водителя выбросило на газон. Неуправляемый грузовик помимо этого сбил водителя одного из самосвалов. От полученных травм мужчина скончался на месте. Сам виновник ДТП также получил тяжелые травмы и был срочно госпитализирован. После ДТП в заднюю часть уже разбитой фуры врезалась другая "Скания". Ее водитель не успел затормозить. У грузовиков вырвало топливные баки, на проезжую часть вылилось около 1500 литров дизтоплива. Авария полностью заблокировала Минское шоссе. Это создало многочасовой затор. Движение по трассе перекрыто, объезд организован по Можайскому шоссе. В ликвидации аварии принимают участие спасатели, пожарные, сотрудники ГИБДД и дорожные службы.