Выпущена серия сувениров с поездом нового поколения «Москва»

Автор: Uwis Дата публикации: 09:29

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Ассортимент сувенирных киосков Московского метрополитена пополнила специальная серия сувениров, посвящённая запуску поезда 765-ой серии «Москва». В новую линейку сувенирной продукции вошли ударопрочные чехлы для смартфонов, антисептический спрей для рук, нейтрализующий 99% бактерий и вирусов, а также кардхолдер для проездного билета или карты «Тройка». Все сувениры новой серии выпущены в чёрном цвете и украшены рисунком кабины поезда «Москва». Ранее в сувенирных киосках на стойках «Живое общение» также появились мужские и женские брендированные футболки с принтом, на котором изображён поезд нового поколения.