Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Грязь и лужи во дворе дома по улице Космонавтов в Энгельсе

Грязь и лужи во дворе дома по улице Космонавтов в Энгельсе

Автор:
vkontakte221502619
Дата публикации:
10:51
  • 11
  • 0

Грязь и лужи во дворе дома по улице Космонавтов в Энгельсе.

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

10 0
12:57 | vrnsolfet1
В Воронеже положили новый асфальт на улице Чапаева
40 0
25.04 20:40 | garik
Заваленные мусором обочины дорог в деревне Михалево в Подмосковье
20 0
25.04 14:58 | Дима Козлов
Подтопление дворовой территории в Йошкар-Оле
27 0
24.04 11:27 | vkontakte221502619
В Энгельсе после ливня затопило дорогу