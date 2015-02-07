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В Карелии 26 апреля началась метель

Автор:
kareliya10rus
Дата публикации:
12:54
  • 11
  • 0

В Карелии в городе Костомукша 26 апреля началась метель.

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

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