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Расписание пригородных электричек Московской железной дороги изменится в майские праздники

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
09:33
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Расписание пригородных электричек Московской железной дороги изменится в майские праздники. Изменения введут с 28 апреля по 2 мая и с 5 по 10 мая. 28 апреля и 5 мая электропоезда будут следовать согласно расписанию пятницы, 29 и 30 апреля, а также 6, 7 и 8 мая - по графику субботы. 1 и 9 мая составы будут ездить по расписанию воскресенья, 2 мая - по графику вторника и 10 мая - по расписанию среды. 28 апреля и 5 мая запустят дополнительный экспресс № 7021/7022 отправлением в 17:12 из Москвы в Калугу. 9 мая пригородные электропоезда Киевского направления будут останавливаться на станции Москва - Сортировочная - Киевская. Кроме того, на нескольких направлениях запустят дополнительные межобластные экспрессы. С Курского вокзала 28 апреля в 18:43 отправится электропоезд № 7053 в Тулу, а 29 апреля в 09:18 состав № 7040 поедет во Владимир. В обратном направлении 1 и 9 мая назначен состав № 7075 отправлением в 16:30 из Владимира. 28 апреля и 5 мая по маршруту Москва - Рязань выйдет в рейс экспресс № 7058 отправлением в 15:50 с Казанского вокзала. На маршруте Москва - Александров Ярославского направления 29 апреля и 6 мая назначены два экспресса: № 7088 с отправлением из Москвы в 09:20 и № 7087 с отправлением из Александрова в 06:29. Также 1, 8 и 9 мая по обычному графику выйдут в рейс два экспресса № 7098 сообщением Москва - Александров-1 и № 7097 сообщением Александров-1 - Москва. Подробное расписание пригородных поездов можно посмотреть на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО “РЖД”

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