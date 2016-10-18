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Погибшая рыба на озере «Солдатское» в городе Уфа

Автор:
Аноним
Дата публикации:
13:14
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Парк Якутова город Уфа. Естественное озеро «Солдатское». В рамках реконструкции откачали воду со всей живностью и растительностью, что не высосали, выскребли руками работников коммунальных служб. 3 августа 2016 «… произвели частичное понижение уровня воды, что позволило приступить к очистным мероприятиям. Более 60 работников коммунальных и жилищных служб в ручном режиме расчищают дно и берега озера от тины, ила, водорослей и мусора. Только за полдня с участка вывезли около 10 кубометров собранной массы. Территория озера огорожена, за соблюдением техники безопасности следят спасатели. Работы по очистке озера продолжатся до 5 августа». На выходе – стерильная чаша. 13 сентября 2016 «Завершены работы по очистке берегов и дна озера «Солдатское». 13 сентября здесь состоялось торжественное открытие вентиля на трубе, по которой вода наполнит озеро до прежнего уровня». Вода из системы центрального водоснабжения. Мертвый резервуар создан. 18 октября 2016 «18 октября в парке имени И. Якутова состоялся процесс зарыбления озера Солдатское. В городской водоем выпущено 630 кг рыбы: карпа и толстолобика. Сделано это для того, чтобы сохранить экосистему озера и обеспечить чистоту акватории, ведь рыбы препятствуют излишнему зарастанию и заилению водоемов». Взрослых карпов и толстолобиков с рыбхозяйства в стерильную среду. Мэр города: Дата: 18.10.2016 «Сегодня туда запустят карпов. Этот вид наиболее активно себя проявляет в уничтожении комаров. Надеюсь, комаров над водоемом будет меньше». Зима. Лёд. Отсутствие кислорода и питания. Сдохла.

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