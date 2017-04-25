Один человек погиб в ДТП в Новой Москве (25.04.17.)

Автор: Михаил Митин Дата публикации: 12:56

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Авария произошла 25.04.17 в районе деревни Лукошкино в Новой Москве, на перекрёстке Чириково-Дубовка. Столкнулись автомобили УАЗ и Хонда. В результате ДТП погиб водитель УАЗа. При установке отбойников на разделительной полосе участились случаи аварии в этом месте. Выезжая со второстепенной дороги на шоссе из-за отбойника не видно едущих по трассе автомобиле. Бюджетные средства "освоены"-количество аварий участилось.