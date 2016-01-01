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Разбитая дорога в посёлке Уткино Ярославской области

Автор:
Luba175
Дата публикации:
13:05
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В посёлке Уткино Ярославской области дорога у жилых домов находится в разбитом состоянии.

  • 2
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Комментарии (0)

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