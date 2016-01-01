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В Москве солнечно и ветрено

Автор:
Sargo
Дата публикации:
13:04
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  • 0

В Москве потеплело. Сейчас на улице ветрено, но ветер теплый.

  • 10
  • 0

Комментарии (0)

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