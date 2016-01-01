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На юго-западе столицы открылся велопрокат

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
13:21
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На юго-западе столицы на улице Марии Ульяновой открылся велопрокат.

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