Село Ильинское Ивановской области отрезано от цивилизации

Автор: Убитые Дороги Дата публикации: 14:57

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Село Ильинское отрезано от цивилизации. Ивановская область. "Мы никому ненужные люди", - так говорят жители поселка Ильинское Ивановской области. Здесь проживает более 700 человек, но добраться сюда не просто – дороги нет. Единственный путь – по воде на пароме, который стоит 500 руб. с машины в одну сторону. Как говорят жители: «лучший дорожник – Дедушка Мороз», зимой в поселок можно добраться по накатанному снегу. В другое время года жители остаются отрезанные от остального мира. Они пекут хлеб, делают запасы и полагаются только на себя. Уже более 30 лет они ждут дорогу в поселок – а это расстояние порядка 11 километров. В 2014 году губернатор Ивановской области дал обещание построить дорогу и работы были начаты. Потратили почти 40 млн руб. и… строители пропали. За это время они успели возвести временную насыпь для подъезда техники и уложить трубы, но как говорят жители: «все денежки смыло в реку». Чиновники все обещают, но дороги как не было, так и нет. Это именно та дорога, за которая набрала наибольшее количество голосов в «Народной рейтинге Карты убитых дорог» в Ивановской области. ТИТРЫ (в порядке появления): Дмитрий Цопов, активист движения "Убитые дороги" Юрий Головин, активист движения "Убитые дороги, город Кинешма" Людмила Белозерская, местная жительница Наталья Коронилова, местная жительница Безруков Александр, местный житель Наталья Сорокина, местная жительница