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Автомобиль проекта "Убитые дороги" попал в яму и пробил 2 колеса в Костромской области

Автор:
Убитые Дороги
Дата публикации:
14:28
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Федеральная трасса. Участок от Судиславля до Костромы. Ямы на все протяжении дороги. Влетели в ту, где проваливается калабашка, глубина 16 см. Итог: минус два колеса и помятые диски. Одно поменяли, второе будем подкачивать каждые 5 минут пока не доедем до Костромы в поисках шиномонтажа. Вызвали ГИБДД и приехали дорожники. ТИТРЫ: Мельков Николай, активист движения "Убитые дороги"; Дмитрий Цопов, активист движения "Убитые дороги".

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