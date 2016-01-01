Автомобиль проекта "Убитые дороги" попал в яму и пробил 2 колеса в Костромской области

Автор: Убитые Дороги Дата публикации: 14:28

16

16 0

Федеральная трасса. Участок от Судиславля до Костромы. Ямы на все протяжении дороги. Влетели в ту, где проваливается калабашка, глубина 16 см. Итог: минус два колеса и помятые диски. Одно поменяли, второе будем подкачивать каждые 5 минут пока не доедем до Костромы в поисках шиномонтажа. Вызвали ГИБДД и приехали дорожники. ТИТРЫ: Мельков Николай, активист движения "Убитые дороги"; Дмитрий Цопов, активист движения "Убитые дороги".