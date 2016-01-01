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Сброс сточных вод в реку Псахе в Сочи

Автор:
vit45
Дата публикации:
14:41
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Снова сточные воды в реке Псахе. Не взирая на то, что власти отчитались об устранении котлована с нечистотами.

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Комментарии (0)

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