Мусорная свалка образовалась в городе Кузнецк
- Автор:
- Ilya_58rus
- Дата публикации:
- 17:06
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- 15
Свалка в городе Кузнецке на пересечении улиц Стекловской и 7-ой линии за домами существует уже на протяжении около 10 лет. Администрация принимать меры не собирается, а вокруг живут одни пенсионеры, которые просто не в состоянии это свинство убирать. Эта свалка находится в черте города, но местные власти не имеют ни людей, ни средств для её устранения. А летом здесь постоянно что-то загорается и дымит.
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