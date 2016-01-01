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Мусорная свалка образовалась в городе Кузнецк

Автор:
Ilya_58rus
Дата публикации:
17:06
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Свалка в городе Кузнецке на пересечении улиц Стекловской и 7-ой линии за домами существует уже на протяжении около 10 лет. Администрация принимать меры не собирается, а вокруг живут одни пенсионеры, которые просто не в состоянии это свинство убирать. Эта свалка находится в черте города, но местные власти не имеют ни людей, ни средств для её устранения. А летом здесь постоянно что-то загорается и дымит.

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Комментарии (0)

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