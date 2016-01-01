Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Как достаются вещи, упавшие на рельсы в московском метро

Как достаются вещи, упавшие на рельсы в московском метро

Автор:
Sargo
Дата публикации:
16:50
  • 13
  • 0

Момент доставания головного убора, упавшего на рельсы, сотрудником метрополитена. У мужчины ветром сдуло кепку на рельсы.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

26 0
17:08 | Artem_077
На западе столицы в квартире жилого дома в ванне утонул ребёнок
122 0
25.04 18:13 | Гринфельд Павел
Электродепо «Выхино» Московского метрополитена посетили дети из детских домов
30 0
23.04 13:50 | Leobr
"Музыка в метро" - выступление музыкальных коллективов