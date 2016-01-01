Как достаются вещи, упавшие на рельсы в московском метро

Автор: Sargo Дата публикации: 16:50

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Момент доставания головного убора, упавшего на рельсы, сотрудником метрополитена. У мужчины ветром сдуло кепку на рельсы.