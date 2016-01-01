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Порывистый ветер в Москве сорвал кровлю здания

Автор:
Екатерина Иванова
Дата публикации:
16:53
  • 24
  • 2

В Москве во время сильного порывистого ветра снесло крышу.

  • 24
  • 2

Комментарии (2)

  • MR_Denis
    16:52
    Уважаемый автор, укажите точный адрес события.
  • Екатерина Иванова
    17:11
    Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Ул. Декабристов, 22а
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