В Москве начался дождь

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 18:10

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В некоторых районах Москвы идёт небольшой дождь. Сильный ветер дует на улице. В городе установилась тёплая апрельская погода. Столбик термометра поднялся до +18.