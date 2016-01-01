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В Москве начался дождь

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
18:10
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В некоторых районах Москвы идёт небольшой дождь. Сильный ветер дует на улице. В городе установилась тёплая апрельская погода. Столбик термометра поднялся до +18.

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