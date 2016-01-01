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Стела и гвоздики к 9 мая у здания Министерства Обороны РФ

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:52
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У здания Министерства обороны украсили ограждения гвоздиками и установили праздничную стелу ко Дню Победы.

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Комментарии (0)

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