Подготовка в ЦПКиО им.Горького к фестивалю "Счастье"

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:52

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В ЦПКиО им.Горького начали подготовку к фестивалю "Счастья", который откроется 1 мая 2017 года.