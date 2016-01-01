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Подготовка в ЦПКиО им.Горького к фестивалю "Счастье"

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:52
  • 11
  • 0

В ЦПКиО им.Горького начали подготовку к фестивалю "Счастья", который откроется 1 мая 2017 года.

  • 11
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Комментарии (0)

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