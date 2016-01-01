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Главная  /  Репортажи  /  В Раменском ветер сорвал с крыши дома листы железа

В Раменском ветер сорвал с крыши дома листы железа

Автор:
neziblimost
Дата публикации:
18:59
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Сильный ветер сносил железные листы с домов.Хорошо, что никого не убило...

  • 9
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Комментарии (0)

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