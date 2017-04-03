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Главная  /  Репортажи  /  Торжественное открытие мемориальной доски полковнику внутренней службы Владимиру Арсюкову в Москве

Торжественное открытие мемориальной доски полковнику внутренней службы Владимиру Арсюкову в Москве

Автор:
Max_019
Дата публикации:
19:41
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В Северо-Восточном округе столицы 26 апреля состоялось торжественное открытие мемориальной доски полковнику внутренней службы Владимиру Ильичу Арсюкову. Доску открыли в школе, в которой он учился. Памятная доска находилась на старом здании школы. После того, как её снесли, на её месте построили новую школу. По окончании мероприятия состоялись соревнования на Кубок Арсюкова. Владимир Ильич прошёл карьерный путь от лейтенанта до полковника внутренней службы, возглавил отделение противопожарной службы СВАО. Арсюков отличился в октябре 1993 г. при тушении пожаров на Останкинской башне и в Доме Правительства, был удостоен медали «За отвагу на пожаре». В 2000 г. был вызван на тушение пожара на Останкинской башне, где на высоте 460 м происходило горение натяжных тросов. Арсюков В. И. добровольно вызвался отыскать и на лифте доставить к месту горения асбестовое полотно. Произошёл разрыв несущих тросов и падение одной из лифтовых кабин и противовесов в шахту на отметку минус 7 метров. Это и был тот лифт, в котором находились полковник Арсюков, лифтёр Светлана Лосева и электромонтёр Александр Шепицын. Арсюков посмертно награждён орденом Мужества. Похоронен на Хованском кладбище в Москве.

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