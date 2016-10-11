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Серьезный пожар на складе в городе Вихоревка в Иркутской области

Автор:
Аноним
Дата публикации:
20:48
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Серьезный пожар на складе в городе Вихоревка в Иркутской области. Горит склад шпал.

  • 9
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Комментарии (0)

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