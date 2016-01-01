Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Сегодня воздух в Москве прогрелся до +19°С

Сегодня воздух в Москве прогрелся до +19°С

Автор:
Uwis
Дата публикации:
20:48
  • 8
  • 0

Сегодня воздух в Москве прогрелся до +19°С при сильном порывистом ветре и москвичи потянулись на набережные.

  • 8
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

22 0
19:43 | LaimeLaim
Черношейная поганка замечена в Москва-реке
25 0
18:59 | neziblimost
В Раменском ветер сорвал с крыши дома листы железа