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Добровольцы и рыбоохрана Димитровграда в совместной борьбе с браконьерством

Автор:
Vasily73reg
Дата публикации:
22:09
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Вот уже больше года, рыболовы города Димитровграда Ульяновской области прилагают огромные усилия в спасении реки Большой Черемшан, являющейся левом притоком Волги, от браконьеров. В связи с открытой продажей сетей, браконьерство выросло в разы. Рыбу просто массово уничтожают. Именно по этому рыболовы и выходят на реку, дабы защитить ее от браконьерских сетей и полного уничтожения водных биологических ресурсов. С некоторых пор, после смены начальника рыбоохраны города, рыболовы ездят на совместные рейды с инспекторами рыбоохраны. Последний рейд прошел 25 апреля. Несколько добровольце вначале работали по реке, изымая из нее сети, далее в засаду. Увидев машину в которую грузили рыбу, сообщили старшему госинспектору Александру Кузьмичеву. Далее по отработанной схеме. Автомобиль "РЕНО" остановлен, браконьеры задержаны. Но это всего лишь капля в море!

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