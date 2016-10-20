Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Летние кинотеатры «Пионер» заработают в Москве в Парке Горького и парке «Сокольники» 1 мая

Летние кинотеатры «Пионер» заработают в Москве в Парке Горького и парке «Сокольники» 1 мая

Автор:
Uwis
Дата публикации:
26.04 23:32
  • 15
  • 0

Летние кинотеатры «Пионер» заработают в Москве в Парке Горького и парке «Сокольники» 1 мая. В честь открытия в этот день пройдут бесплатные показы: в «Сокольниках» — показ поэтического альманаха «Кинопоэзия», придуманного и сделанного актером Анатолием Белым, в котором известные актеры и музыканты читают стихи российских поэтов, а в Парке Горького — предпремьерный показ исторической драмы «Три дня до весны», посвященной одному из эпизодов обороны Ленинграда, и встреча с создателями картины.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

18 1
26.04 23:52 | LaimeLaim
Вечерний дождь на юго-западе столицы
18 0
26.04 22:03 | Uwis
Ажурный фонтан в розарии Парка Горького готовят к запуску
21 0
26.04 12:49 | Uwis
Работы по благоустройству территории ТПУ "Бульвар Рокоссовского"
23 0
20.10.2016 17:51 | LaimeLaim
Клумбы парков подготавливают к зиме