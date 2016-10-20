Летние кинотеатры «Пионер» заработают в Москве в Парке Горького и парке «Сокольники» 1 мая

Автор: Uwis Дата публикации: 26.04 23:32

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Летние кинотеатры «Пионер» заработают в Москве в Парке Горького и парке «Сокольники» 1 мая. В честь открытия в этот день пройдут бесплатные показы: в «Сокольниках» — показ поэтического альманаха «Кинопоэзия», придуманного и сделанного актером Анатолием Белым, в котором известные актеры и музыканты читают стихи российских поэтов, а в Парке Горького — предпремьерный показ исторической драмы «Три дня до весны», посвященной одному из эпизодов обороны Ленинграда, и встреча с создателями картины.