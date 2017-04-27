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Вечерний дождь на юго-западе столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
26.04 23:52
  • 18
  • 1

В столице идёт дождь. И к утру значительно похолодает.

  • 18
  • 1

Комментарии (1)

  • LaimeLaim
    00:29
    Показано по ТК М24 в 00:25 27.04.17
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