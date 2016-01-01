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Главная  /  Репортажи  /  Убитая дорога на улице Обсерваторная в Ростове-на-Дону

Убитая дорога на улице Обсерваторная в Ростове-на-Дону

Автор:
Bartnik
Дата публикации:
00:10
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Хроническая болезнь улицы Обсерваторная. Это одна из трасс на въезде в город Ростов-на-Дону, на протяжении нескольких лет не было ремонта. После зимы 2016-2017 года уже последний асфальт сошёл вместе со снегом, теперь на протяжении 3-х месяцев уже приходиться ездить по огромным ямам и размытой обочине, скорость потока не превышает 10 км/ч, в связи с этим собираются пробки, особенно в часы пик. Так же, в связи с тем, что дорога разбита - возросла аварийно-опасная ситуация по той причине, что некоторые автолюбители, объезжая весь поток по обочине или встречной полосе, маневрируя между ям и ухабов создают аварийные ситуации. Также каждый день по два-три автомобилиста как минимум разбивают диски и шины. Очень горячая точка на карте Ростова!

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