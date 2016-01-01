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Нетрезвый водитель устроил погоню и протаранил автомобиль ДПС на МКАД

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
02:11
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Столкнулись "Фольксваген" и "Шкода", принадлежащая отдельному батальону ГИБДД УВД по ЗАО г. Москвы. Автоинспекторы, дежурившие на территории западного округа города заметили автомобиль "Фольксваген", который решили остановить для проверки. Однако водитель не подчинился и стал скрываться на высокой скорости. Полицейские стали преследовать нарушителя. Позднее нарушитель выехал на МКАД и стал набирать скорость. На 58 километре внутреннего кольца водитель "Фольксвагена", двигаясь в левом ряду, поздно заметил автомобиль дорожных служб, который подметал проезжую часть. Нарушитель резко вывернул руль вправо, столкнулся с машиной ГИБДД, а затем "Фольксваген" попал на участок дороги где был снят асфальт для ремонта. Там машину закрутило, она влетела в мачту освещения и отбойник. В салоне иномарки находились двое молодых людей, это водитель и его девушка. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. Водитель после аварии был закован в наручники. В результате ДТП виновник аварии получил травму головы. Молодые люди доставлены в полицию для разбирательства. Движение по двум рядам из пяти было блокировано. Это создало затор.

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