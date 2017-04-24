Внедорожник снес столб на улице Юных Ленинцев в Москве
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 02:12
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- 20
На юго-востоке Москвы произошло серьезное ДТП. На улице Юных Ленинцев, напротив дома 42 внедорожник "Ленд Ровер" вылетел с проезжей части и врезался в мачту городского освещения. От удара столб разломился на части. Мелкими кусками бетона забросало тротуар и остановку общественного транспорта. Сам же автомобиль после удара получил серьезные повреждения и отлетел на несколько метров вперед. Водителя иномарки госпитализировали в больницу с различными травмами.
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