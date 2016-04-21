Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Фасады старых домов завешены баннерами в Южно-Сахалинске

Фасады старых домов завешены баннерами в Южно-Сахалинске

Автор:
Русский Вольф
Дата публикации:
09:55
  • 28
  • 1

К приезду полпреда Президента весной 2017 года власти Южно-Сахалинска замаскировали неприглядные фасады аварийных деревянных домов по улице Хабаровской баннерами, имитирующими стены прекрасных каменных домов с колоннами. Представление закончилось, а декорации остались. Вот они, современные потемкинские деревни. Интересно, за чей счет сотворено это бесстыдство, и знает ли полпред, как на самом деле сахалинскими властями выполняются решения о расселении аварийных домов.

  • 28
  • 1

Комментарии (1)

  • Русский Вольф
    05:33
    Мои знакомые, жители Южно-Сахалинска, утверждают, что в некоторых из квартир этих домов до сих пор ЖИВУТ ЛЮДИ!!!
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
10:10 | doker123
Программа "Переселение с подработанных территорий" в городе Анжеро-Судженск
32 0
19.04 01:53 | facebook449564435389488
Весенняя метель в Сахалинской области
72 0
18.04 17:57 | MR_Дмитрий
"Эковахта Сахалина" обнаружила на несанкционированных свалках боеприпасы и документы уважаемых организаций (14.04.17.)
21 0
24.03 13:07 | Игорь Котляров
Руины домов на центральных улицах города Бийск Алтайского края
223 0
21.04.2016 11:25 | Иркутянин
Последствия мощного урагана в Иркутске