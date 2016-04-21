Фасады старых домов завешены баннерами в Южно-Сахалинске

Автор: Русский Вольф Дата публикации: 09:55

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К приезду полпреда Президента весной 2017 года власти Южно-Сахалинска замаскировали неприглядные фасады аварийных деревянных домов по улице Хабаровской баннерами, имитирующими стены прекрасных каменных домов с колоннами. Представление закончилось, а декорации остались. Вот они, современные потемкинские деревни. Интересно, за чей счет сотворено это бесстыдство, и знает ли полпред, как на самом деле сахалинскими властями выполняются решения о расселении аварийных домов.