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Пожар на складе в Вихоревке в Иркутской области

Автор:
facebook1406326276090904
Дата публикации:
08:17
  • 42
  • 0

Из-за лесных пожаров загорелся склад шпалы. Поняты все силы и средства, задействованы пожарные поезда.

  • 42
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Комментарии (0)

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