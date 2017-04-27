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Один человек погиб в серьезном ДТП на 25 км МКАД

Автор:
denis947
Дата публикации:
09:03
  • 551
  • 3

Ранним утром, 27 апреля, на юге МКАД произошло серьезное ДТП. На внешней стороне кольца столкнулись две фуры и минивен. Минивэн оказался зажат между двумя грузовиками, кузов автомобиля сильно деформировался. Водителя зажало в салоне и он погиб на месте от полученных травм. Для извличения погибшего из салона машины потребовалась помощь спасателей. Все обстоятельства случившегося выясняются

  • 551
  • 3

Комментарии (3)

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