Один человек погиб в серьезном ДТП на 25 км МКАД
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 09:03
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Ранним утром, 27 апреля, на юге МКАД произошло серьезное ДТП. На внешней стороне кольца столкнулись две фуры и минивен. Минивэн оказался зажат между двумя грузовиками, кузов автомобиля сильно деформировался. Водителя зажало в салоне и он погиб на месте от полученных травм. Для извличения погибшего из салона машины потребовалась помощь спасателей. Все обстоятельства случившегося выясняются
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