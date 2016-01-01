Проблема плохих дорог Костромы решается не качеством, а количеством

Автор: Убитые Дороги Дата публикации: 09:23

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На ул. Советская в районе площади Октябрьская была обнаружена огромная опасная яма. Заметим – это центр города! И да – это улица находится на гарантии. Чиновники не пытаются устранить аварийность на данном участке и с удивлением узнают от инспекторов что, надо хотя бы обозначить опасное место знаками. Безусловно, такие проблемы должен исправлять подрядчик за свой счет, а не за счет бюджета. Бывает, что в случаях, когда подрядчик «пропадает», аварийный ремонт следует проводить за счет бюджета, чтобы затем востребовать эти средства обратно через суд. Ответ чиновников Костромы был таков: «Подрядчик не выполняет свои гарантийные обязательства в добровольном порядке. Подрядчикам выписаны предписания исправить дефекты до 20 мая, а дальше вопрос будет решаться в судебном порядке», - говорит Юлия Хромушина, заместитель главы администрации Костромы. Таким образом чиновники ждут решения проблемы, хотя и сами признают, что подрядчик скорее всего не выполнит гарантийные условия. Дальше суд и бумажная волокита, а яма… а яма так и остается ямой. Вопрос – почему власти, зная о проблеме, не привлекли подрядчика в тот момент, когда яма только начала появляться? Кто принимал работу подрядчика и не были ли нарушены технологии работ? Тем более это не единственная проблема на гарантийном участке – на всем протяжении встречаются просаженные люки и разрушения верхнего слоя покрытия.